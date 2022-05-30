Кобелев назвал потерей уход Шиманьски из «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Себастьяна Шиманьски из клуба.

«У меня была информация, что по окончании сезона Шварц и Шиманьски точно покинут «Динамо». Поэтому сюрпризом для меня это не стало. Что касается игровых качеств Себастьяна, то он был одним из лидеров сегодняшнего «Динамо». Это человек, который мог отдать последнюю передачу, сам забить. Он хорошо контролировал ход игры. Уход Шиманьски — это потеря для «Динамо», — сказал Кобелев «СЭ».

23-летний польский полузащитник сообщил об уходе из «Динамо» в своих социальных сетях.

Себастьян Шиманьски в этом сезоне провел за московский клуб 27 матчей, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.