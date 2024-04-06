Камоцци: «При Федуне «Спартак» был более стабильным клубом, чем сейчас»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал считает, что российский функционер отлично руководил клубом.

«Федун был отличным президентом, полным страсти и любви к «Спартаку». Для меня было честью служить «Спартаку» во время его президентства. Безусловно, при Федуне «Спартак» был более стабильным клубом, чем сейчас. Это бесспорно», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

Федун продал свой пакет акций «Спартака» «Лукойлу» в 2022 году. Он руководил московским клубом на протяжении 18 лет.