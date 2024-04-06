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Сегодня, 03:15

Камоцци: «При Федуне «Спартак» был более стабильным клубом, чем сейчас»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал считает, что российский функционер отлично руководил клубом.

«Федун был отличным президентом, полным страсти и любви к «Спартаку». Для меня было честью служить «Спартаку» во время его президентства. Безусловно, при Федуне «Спартак» был более стабильным клубом, чем сейчас. Это бесспорно», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

Федун продал свой пакет акций «Спартака» «Лукойлу» в 2022 году. Он руководил московским клубом на протяжении 18 лет.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-pri-fedune-spartak-by-l-bolee-stabil-ny-m-klubom-chem-sejchas/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Франко Камоцци
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
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