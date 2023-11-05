Боков: «Краснодар» продержится лидером до зимнего перерыва»
Экс-защитник «Зенита» и сборной России Максим Боков высказался о лидерах первой части чемпионата России-2023/24.
«Зениту» в этом чемпионате будет нелегко. Конец сезона еще впереди. Когда будет последняя игра — тогда посмотрим, останутся ли краснодарцы на первом месте или нет, а до зимнего перерыва, конечно, продержатся», — цитирует Бокова Metaratings.ru.
«Краснодар» с 31 очком лидирует в чемпионате России-2023/24 после 14 туров. «Зенит» занимает 2-е место, отставая от самарцев на 2 очка. До зимней паузы в РПЛ пройдут еще 4 тура.
Источник: Metaratings
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
10
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
11
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
12
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
13
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1
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