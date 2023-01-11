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Пономарев: «Карраскаль — не панацея для ЦСКА, пусть катится на все четыре стороны»

Мария Гусева
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможном уходе полузащитника Хорхе Карраскаля из московского клуба.

«В какой-то степени уход Карраскаля — это потеря для ЦСКА, — цитирует Betonmobile Пономарева. — С другой стороны, он только вначале произвел приятное впечатление. Наши легионеры все такие — хорошо начинают, а потом играют коряво, понимают, что можно дурака у нас валять. На Западе требуют выкладываться на поле, иначе лавка и сокращение финансирования. А у нас, по контракту, игрок все равно будет получать деньги. Я на Карраскаля не очень рассчитываю. Пускай лучше уходит. Нам нужно своего воспитать. Иван Обляков мне нравится в последнее время. Так что, Хорхе — не панацея! Черт с ним, пускай катится на все четыре стороны».

24-летний колумбиец выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах.

Контракт Карраскаля с ЦСКА действует до конца июня 2026 года, портал Transfermark оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Источник: Betonmobile.ru
Владимир Пономарев
Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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