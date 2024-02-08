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8 февраля, 10:15

Люксембургский футболист «Спартака» рассказал о своем отношении к водке и рыбалке

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Кристофер Мартинс.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Люксембургский полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс в интервью «СЭ» рассказал, как вместе с командой ходил на рыбалку, а так же о своем отношении к русской водке.

— Видел, что ты ездил в России на рыбалку.

— Да, это было командное мероприятие. Вообще, мы уже раза два-три собирались с ребятами порыбачить. Возможно, в последний раз перед этим я брал в руку удочку, когда учился в школе и приезжал в Кабо-Верде на каникулы. В России открыл для себя это занятие заново. Но, если честно, как ни старался, я пока еще не поймал ни одной рыбы, ха-ха.

— Расстроен?

— Да нет, конечно. Рыбалка — это классно! Вся команда собирается вместе, все шутят, улыбаются, хорошо проводят время. Конечно когда видишь, что кто-то вытаскивает рыбу, тоже хочется поймать одну. Но пока не везет. Однако это очень хорошее мероприятие для команды.

— В России многие ездят на рыбалку, чтобы выпивать.

— Ой нет. Это точно не про меня. Знаю, что в России пьют водку. Но мне она не нравится — не нравится вкус. Могу выпить пива, если у меня выходной. А на рыбалке — разве что что-нибудь съесть, а не выпивать.

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Мартинс перешел в «Спартак» 31 января 2022 года на правах аренды из швейцарского «Янг Бойз». В мае того же года московский клуб выкупил контракт люксембуржца, подписав с ним соглашение до лета 2026 года.

ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
6
2
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Футболист «Спартака» Мартинс назвал три главных для себя вещи в России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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