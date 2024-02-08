Люксембургский футболист «Спартака» рассказал о своем отношении к водке и рыбалке

Люксембургский полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс в интервью «СЭ» рассказал, как вместе с командой ходил на рыбалку, а так же о своем отношении к русской водке.

— Видел, что ты ездил в России на рыбалку.

— Да, это было командное мероприятие. Вообще, мы уже раза два-три собирались с ребятами порыбачить. Возможно, в последний раз перед этим я брал в руку удочку, когда учился в школе и приезжал в Кабо-Верде на каникулы. В России открыл для себя это занятие заново. Но, если честно, как ни старался, я пока еще не поймал ни одной рыбы, ха-ха.

— Расстроен?

— Да нет, конечно. Рыбалка — это классно! Вся команда собирается вместе, все шутят, улыбаются, хорошо проводят время. Конечно когда видишь, что кто-то вытаскивает рыбу, тоже хочется поймать одну. Но пока не везет. Однако это очень хорошее мероприятие для команды.

— В России многие ездят на рыбалку, чтобы выпивать.

— Ой нет. Это точно не про меня. Знаю, что в России пьют водку. Но мне она не нравится — не нравится вкус. Могу выпить пива, если у меня выходной. А на рыбалке — разве что что-нибудь съесть, а не выпивать.

Мартинс перешел в «Спартак» 31 января 2022 года на правах аренды из швейцарского «Янг Бойз». В мае того же года московский клуб выкупил контракт люксембуржца, подписав с ним соглашение до лета 2026 года.