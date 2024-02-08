Футболист «Спартака» Мартинс назвал три главных для себя вещи в России

Люксембургский полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс в интервью «СЭ» назвал три главные для себя вещи за время жизни в России.

— Первое — это «Спартак», потому что играть в футбол здесь для меня наслаждение. Второе — это сюрприз, удивление... В хорошем смысле я был поражен тем, что вижу вокруг себя, приехав в Россию. И третье — это люди. В России я познакомился со множеством потрясающих людей, — сказал Мартинс.

Мартинс перешел в «Спартак» 31 января 2022 года на правах аренды из швейцарского «Янг Бойз». В мае того же года московский клуб выкупил контракт люксембуржца, подписав с ним соглашение до лета 2026 года.