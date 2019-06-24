Луиз Адриану - про свадьбу, Понсе, сборы в Австрии и цели на сезон

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от сбора в Австрии, а также назвал цели на предстоящий сезон.
– Как впечатления от первой тренировки на австрийском сборе?
– Впечатления отличные, в Москве мы проделали хорошую работу в плане физической подготовки. Думаю, что на этом сборе больше внимания будет уделяться тактической работе, работе с мячом. Конечно, не будем забывать и о "физике". Сегодня была первая тренировка, замечательная атмосфера. Погода не жаркая, отлично поработали.
– Мелкадзе сказал, что сбор в Москве был самым тяжелым в его карьере. Согласитесь?
– Согласен с Мелкадзе. Было достаточно сложно. 8 дней, которые мы отработали в Москве, были посвящены физической и силовой работе. Тренер решил нас неплохо придавить, но мы справились, выжили, и теперь мы в Австрии.
– Успели оценить уровень Понсе?
– Уровень свой он уже показал по работе в предыдущих клубах. Можно было увидеть, что это хороший нападающий, с хорошей техникой, с хорошими качествами. Здесь у него была всего лишь вторая тренировка с мячом. Поэтому видели не много. Однако по тому, что я успел увидеть, можно сказать, что нападающий хороший.
– Какие планы на предстоящий сезон?
– Я хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата. Что касается командных планов, то – выиграть как можно больше матчей и всегда выкладываться максимально.
– У вас будет свадьба?
– Сюрприз (сказал по-русски).
📹 Winline Time. Луис Адриано— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 июня 2019 г.
Бразильский форвард красно-белых рассказал о первой тренировке на австрийском сборе и о целях на предстоящий сезон.https://t.co/QUV1dSkyGr#Спартак #силавединстве