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Сегодня, 10:52

Чавес: «С Личкой комфортно, он говорит по-испански»

Чавес рассказал об адаптации в «Динамо»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Луис Чавес после матча девятого тура РПЛ со «Спартаком» (0:1) рассказал об адаптации в московском клубе и поделился впечатлениями от работы с Марцелом Личкой.

«Меня мало что здесь беспокоит. Посвящаю себя исключительно тренировкам. Бывает иногда непросто, поскольку на адаптацию всего этого требуется немного времени. Я надеюсь, что в будущем буду выглядеть как можно лучше. Я приехал в неплохой форме и, надеюсь, что буду продолжать совершенствоваться. Работа с Личкой? Он говорит по-испански — это облегчает коммуникацию. Стараюсь изучить то, что он демонстрирует нам на поле. С ним комфортно», — приводит слова Чавеса Metaratings.ru.

27-летний мексиканец присоединился к «Динамо» в августе 2023 года. За московский клуб он провел пять матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/khavbek-dinamo-chaves-s-lichkoi-komfortno-on-govorit-po-ispanski-288051/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Луис Чавес
Марцел Личка
0
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1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
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Балтика – Ахмат
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Пари НН – Оренбург
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Зенит – Локомотив
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Ростов – ЦСКА
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