Орлов — об Изидоре против «Локо»: «Абсолютно не впечатлил»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Зенита» Вилсона Изидора в матче 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

— Мы хвалили Изидора после матча с «Рубином». В воскресенье я внимательно смотрел за его действиями с трибуны. Увы, он пока все-таки не до конца вписан в игру сине-бело-голубых. Принимает не те решения, не всегда понимает партнеров. Абсолютно не впечатлил. Но давайте делать скидку на то, что он не так давно в команде. Надо, чтобы его футбольный интеллект сочетался с игровыми замыслами бразильцев.

«Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. 23-летний француз забил 1 гол в 3 матчах за команду из Санкт-Петербурга.