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Акинфеев заявил, что «Ростов» мог повести со счетом 4:0 в матче с ЦСКА

Алина Савинова
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Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что «Ростов» в матче 9-го тура РПЛ (3:3) после двух быстро забитых мячей мог забить еще два гола армейцам.

Первые два гола в этой встречи забили полузащитник ростовчан Алексей Миронов на 7-й минуте и нападающий Егор Голенков (на 12-й минуте).

«После быстрых забитых мячей у «Ростова» еще были моменты, которые он не реализовал. Особенно у Байрамяна, когда он в пустые ворота не попал. Там вместо 2:1 на табло должно было быть 3:0 или 4:0 в пользу «Ростова», по справедливости. Но, футбол тем и хорош, что может переворачиваться как-то. Если команда дает слабину, то другая начинает сразу прибавлять. Будем стараться дальше, другого не остается», — сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА с 13 очками занимает 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. В 10-м туре армейцы на своем поле примут «Балтику». Матч пройдет 30 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Ростов» с 9 очками находится на 11-м месте в РПЛ. 29 сентября ростовчане сыграют с «Уралом». Начало матча — в 19.00 по мск.

В текущем сезоне 37-летний Акинфеев провел 6 матчей в чемпионате России, в которых пропустил 11 мячей. Голкипер выступает за московскую команду с 2003 года. Вместе с ЦСКА он становился шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и семикратным обладателем Суперкубка страны.

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
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 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
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