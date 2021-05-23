Лучший футболист РПЛ-2020/21. Выбор игроков «Урала»
23:00
«СЭ» провел ежегодный опрос 11 футболистов каждого из 16 клубов премьер-лиги для определения лучшего игрока чемпионата России в сезоне-2020/21.
Наибольшее число голосов в «Урале» получили форварды «Зенита» Сердар Азмун и Артем Дзюба.
Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Урала». Фото «СЭ»
Итоги голосования по определению лучшего игрока чемпионата России-2020/21 — в ближайшее время в «СЭ».
Читайте также
«Это позор, зачем вы вообще туда поехали». В Канаде в шоке от выступления сборной на чемпионате мира
1
Зачет
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю