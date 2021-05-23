Лучший футболист РПЛ-2020/21. Выбор игроков «Тамбова»

«СЭ» провел ежегодный опрос 11 футболистов каждого из 16 клубов премьер-лиги для определения лучшего игрока чемпионата России в сезоне-2020/21.

Наибольшее число голосов в «Тамбове» получил полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк. Также популярен выбор нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, хавбека ЦСКА Николы Влашича и хавбека «Сочи» Кристиана Нобоа.

Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Тамбова». Фото «СЭ»

Итоги голосования по определению лучшего игрока чемпионата России-2020/21 — в ближайшее время в «СЭ».