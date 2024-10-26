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Сегодня, 13:22

Глушаков: «Тихонов созрел как один из кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном появлении у красно-белых российского тренера.

«Российский тренер в «Спартаке»? Это больная тема для всех болельщиков «Спартака» и не только. «Спартак» все время начинает сезон хорошо плюс-минус с любым тренером. Как только происходит какая-то неудача, все говорят, что надо увольнять и брать нового: русского или иностранца. Я не нахожусь в команде, поэтому судить об атмосфере не могу. На протяжении долгих лет еще будет то, что игроки и тренеры приходят и уходят. Надо, чтобы устаканилось все. У болельщиков «Спартака» есть запрос на русского тренера? В «Спартаке» работали и Тихонов, и Аленичев с Титовым. В принципе, неплохую команду создавали. Есть много специалистов, которые готовы возглавить. Тихонов достоин получить шанс? Это человек с громадным опытом. Любит «Спартак», играл там, работал. Думаю, он созрел как один из кандидатов», — сказал Глушаков «СЭ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. Следующий матч команда проведет на выезде против «Пари НН» 27 октября в рамках 13-го тура чемпионата России.

Андрей Тихонов
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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