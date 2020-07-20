Луценко интересен «Локомотиву» и «Краснодару»

По данным «СЭ», к форварду «Арсенала» Евгению Луценко проявляет интерес ряд российских клубов, в числе которых «Локомотив» и «Краснодар».

Однако претендентам будет непросто заполучить 33-летнего нападающего туляков — у него еще год действует контракт с клубом, в нем не прописано фиксированной суммы выкупа. По имеющейся информации, «Арсенал» не планирует расставаться с Луценко.

Форвард в текущем сезоне РПЛ с 15 голами идет на третьем месте в списке бомбардиров, уступая лишь Дзюбе (17) и Азмуну (16). Если же брать мячи с игры, то Луценко делит первую строчку с питерским иранцем (по 15), тогда как у Дзюбы семь голов забито с пенальти. (Константин Алексеев)