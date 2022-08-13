Ловрен: «Был ли пенальти ЦСКА? 50 на 50»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен ответил на вопрос о возможном пенальти в ворота «Зенита» в концовке матча 5-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Был ли пенальти ЦСКА? 50 на 50, что тут поделать», — заявил хорват.

«Зенит» набрал 11 очков и возглавил таблицу РПЛ, ЦСКА с 10 баллами идет третьим.

В следующем туре команда из Санкт-Петербурга 21 августа примет столичное «Торпедо», ЦСКА в тот же день сыграет домашний матч с грозненским «Ахматом».