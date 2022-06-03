Экс-президент «Спартака» считает, что Жирков и Мамаев закончат карьеру

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Павел Мамаев и Юрий Жирков уходят из «Химок».

«Я думаю, что Жирков и Мамаев уже все. Они особо и не играли в последнее время. Это были их последние контракты. Не думаю, что они дальше продолжат свою спортивную карьеру», — сказал Червиченко «СЭ».

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил «СЭ», что клуб не будут продлевать контракт с Жирковым. Об уходе Мамаева сообщила пресс-служба клуба. 33-летний футболист сыграл в одной официальной встрече за клуб.

«Химки» по итогам стыковых матчей обыграли «СКА-Хабаровск» и остались в премьер-лиге.