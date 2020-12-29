Ловчев: «Надо снять ремень и отпороть хорошенько Кокорина, чтобы он стал умнее»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев в беседе с «СЭ» назвал проблемные позиции в составе красно-белых и прокомментировал положение форварда Александра Кокорина в клубе.

— У «Спартака» сменилось столько руководителей, что сейчас уже сложно понять, кто начальник, — заявил Ловчев «СЭ». — Если говорить конкретно о позициях, то нужен центральный и крайний защитник, футболист в опорную зону и человек под нападающего — как Титов, Черенков, Алекс. Нужен, как его называл Газзаев, плеймейкер. Даже для Бакаева в лучшие времена это было не родной позицией.

— Стоит кого-то продать?

— У «Спартака» не такая длинная скамейка, замен откровенно говоря нет. Состав «Спартака» и «Зенита» — совсем большая разница. Третье место команды — полностью заслуга Тедеско.

— Многих интересует вопрос с Кокориным.

— Надо снять ремень, отпороть его хорошенечко, чтобы он стал умнее в этой жизни. Без сомнения, он умеет играть, но пока не играет — по каким причинам? Мы же не можем не верить врачам, которые говорят, что у него травма. Если травма, надо привести в порядок и заставить играть лучше.

29-летний Кокорин выступает за «Спартак» с августа 2020-го. В текущем сезоне россиянин провел 10 матчей за клуб, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

(Константин Колмаков)