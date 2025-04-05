«Локомотив» — «Зенит»: Митрюшкин и Баринов сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Локомотивом» и «Зенитом» в 23-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало в 17:30 по московскому времени. Полузащитник гостей Густаво Мантуан пропускает матч из-за дисквалификации.

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Баринов, Годяев, Батраков, Пиняев, Самошников, Воробьев

Запасные: Лантратов, Веселов, Фассон, Ньямси, Погостнов, Тимофеев, Карпукас, Тикнизян, Севикян, Сарвели, Раков, Сулейманов.

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мимович, Барриос, Вендел, Луис Энрике, Мостовой, Кассьерра, Лусиано.

Запасные: Кержаков, Адамов, Чистяков, Горшков, Алип, Дркушич, Зделар, Ерохин, Ахметов, Соболев, Педро, Глушенков.