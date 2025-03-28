«Локомотив» сделал заявление после разгромного поражения от «Крыльев Советов»

«Локомотив» опубликовал заявление после крупного поражения от «Крыльев Советов» (1:5) в матче 22-го тура РПЛ.

Железнодорожники пропустили пять мячей к 49-й минуте.

«Трудно подобрать слова после такой игры. Это был совсем не наш матч. Хотелось бы выразить благодарность болельщикам, особенно тем, кто приехал в Самару, чтобы поддержать нас. Вы не заслужили такого результата. Спасибо, что остаетесь вместе с командой даже в самые тяжелые моменты», — говорится в заявлении клуба.

Команда Михаила Галактионова с 40 очками занимает 4-е место в таблице РПЛ. В 23-м туре «Локомотив» примет «Зенит» 5 апреля.