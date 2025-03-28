Галактионов — о поражении «Локомотива» от «Крыльев»: «Бывают такие матчи, когда у соперника все залетает»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча против «Крыльев Советов» (1:5) в 22-м туре РПЛ.

«Комментировать в принципе нечего. Две минуты — 0:2. Все факторы, которые, как казалось, должны были пойти нам в плюс, оказались в минус. Мы были совершенно плохи по организации, к сожалению. Такие матчи бывают, когда у соперника все залетает, каждый момент — гол.

Чемпионская гонка закончена? Чего сейчас об этом говорить и рассуждать? Надо понять причины, что произошло, почему мы были сегодня так плохи. По организации игры, своему состоянию и внутренней ответственности мы не имеем права так играть», — сказал Галактионов в эфире «Матч Премьер».

«Крылья Советов» (22 очка) одержали первую победу с декабря и поднялись на десятое место в РПЛ. «Локомотив» (40) остается четвертым в турнирной таблице.