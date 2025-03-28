Федорищев — о победе «Крыльев»: «Самара — гостеприимная. С Днем машиниста, «Локомотив»!
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил «Крылья Советов» с победой над «Локомотивом» (5:1) в 22-м туре РПЛ.
«Как и обещали на нашей недавней встрече, показали характер и волю к победе. Спасибо игрокам, тренерскому штабу и болельщикам!
P. S. Самара — гостеприимная. С Днем машиниста, «Локомотив»! — написал Федорищев в своем Telegram-канале.
«Крылья Советов» (22 очка) одержали первую победу с декабря и поднялись на десятое место в РПЛ. «Локомотив» (40) остается четвертым в турнирной таблице.
Источник: Telegram-канал Вячеслава Федорищева
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|
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|
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|23
|
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|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
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|16
|
7
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|4
|3
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8
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|
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|3
|7
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|
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|Акрон
|12
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|6
|4
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14
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|2
|5
|5
|16-16
|11
|
15
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|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
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|13
|1
|3
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|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
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|Крылья Советов – Зенит
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Лидеры
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|Г
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|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
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|
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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