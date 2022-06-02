«Локомотив» предупредил о мошенниках, предлагающих заплатить за обучение в академии или за просмотр в «Казанке»

«Локомотив» выступил с заявлением о мошенниках, предлагающих заплатить за обучение в академии клуба или за просмотр в «Казанке».

Ранее сообщалось, что железнодорожники приняли решение закрыть фарм-клуб.

«В последнее время участились случаи мошеннических рассылок и звонков, в которых злоумышленники представляются сотрудниками «Локомотива» и предлагают молодым игрокам и их родителям принять участие в отборе, заплатить за возможность обучения в академии «Локомотива» или за просмотр в «Казанке». Подобные сообщения и звонки являются мошенничеством. Убедительно просим не реагировать на них и не дать себя обмануть», — говорится в заявлении на официальном сайте «Локомотива».

В клубе отметили, что «Казанка» не ищет футболистов с помощью рассылок в соцсетях, мессенджерах и телефонных обзвонов.

«Актуальную информацию о работе «Локомотива» всегда можно найти на нашем сайте, в официальных аккаунтах клуба в социальных сетях, а также по телефону клубной горячей линии», — заявили в московском клубе.

8 мая генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко сообщил, что решение по «Казанке» еще не принято.