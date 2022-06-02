Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:00

«Локомотив» предупредил о мошенниках, предлагающих заплатить за обучение в академии или за просмотр в «Казанке»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Локомотив» выступил с заявлением о мошенниках, предлагающих заплатить за обучение в академии клуба или за просмотр в «Казанке».

Ранее сообщалось, что железнодорожники приняли решение закрыть фарм-клуб.

«В последнее время участились случаи мошеннических рассылок и звонков, в которых злоумышленники представляются сотрудниками «Локомотива» и предлагают молодым игрокам и их родителям принять участие в отборе, заплатить за возможность обучения в академии «Локомотива» или за просмотр в «Казанке». Подобные сообщения и звонки являются мошенничеством. Убедительно просим не реагировать на них и не дать себя обмануть», — говорится в заявлении на официальном сайте «Локомотива».

В клубе отметили, что «Казанка» не ищет футболистов с помощью рассылок в соцсетях, мессенджерах и телефонных обзвонов.

«Актуальную информацию о работе «Локомотива» всегда можно найти на нашем сайте, в официальных аккаунтах клуба в социальных сетях, а также по телефону клубной горячей линии», — заявили в московском клубе.

8 мая генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко сообщил, что решение по «Казанке» еще не принято.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/be-careful/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
Месси все-таки не провалил сезон. Лео мерз и плакал в Париже, болел ковидом, но все равно обогнал Роналду и взял титулы
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Форвард «Сочи» Воробьев вернулся в «Оренбург»
Бывший тренер «Спартака» Пилипчук возглавит «Целе»
Кофрие: «Я остаюсь в «Спартаке». Не испытываю никакого давления на родине»
Кофрие подвел итоги сезона для «Спартака»: «Мы доказали, что заслужили трофей»
Матыцин оценил вероятность включения Федерации футбола Крыма в РФС
Журналистка Ксения Собчак заявила, что у владельца «Краснодара» Сергея Галицкого онкология
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кофрие: «Я остаюсь в «Спартаке». Не испытываю никакого давления на родине»

Бывший тренер «Спартака» Пилипчук возглавит «Целе»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости