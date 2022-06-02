Кофрие: «Я остаюсь в «Спартаке». Не испытываю никакого давления на родине»

Кофрие заявил, что останется в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем в составе московского клуба.

— Какой момент в этом сезоне ты можешь назвать лучшим?

— Конечно, финал Кубка России. «Легия»? Это было прекрасно. Но когда ты выигрываешь трофеи... Это самое важное.

— Остаешься ли ты в «Спартаке» на следующий сезон?

— Да, конечно. Я не испытываю никакого давления на родине. Все хорошо. Я прекрасно чувствую себя в России, в «Спартаке».

Кофрие перешел в «Спартак» по ходу сезона-2021/22. За красно-белых 25-летний футболист провел 17 матчей в Тинькофф РПЛ и записал на свой счет одну передачу.