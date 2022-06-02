Бывший тренер «Спартака» Пилипчук возглавит «Целе»

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук возглавит «Целе», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в ближайшее время словенский клуб подпишет контракт с 55-летним специалистом.

Напомним, что Пилипчук был ассистентом бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры с 2016 по 2018 год. Также он работал в тренерском штабе «Ахмата». Кроме того, специалист возглавлял «Спартак» — 2, «Олимп-Долгопрудный» и минское «Динамо».

В сезоне-2021/22 «Целе» занял восьмое место в чемпионате Словении, набрав 42 очка в 36 матчах.