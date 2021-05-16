«Локомотив» обыграл «Урал» и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы
«Локомотив» обыграл «Урал» (1:0) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ.
Победный гол забил Дмитрий Рыбчинский на 89-й минуте.
Железнодорожники заняли 3-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и вышли в Лигу Европы. «Урал» закончил сезон на 12-м месте.
Отметим, у гостей по ходу матча было удалено два игрока.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
30-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0 (0:0)
Гол: Рыбчинский, 89.
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Чорлука, Пабло, Сильянов, Крыховяк, Жемалетдинов (Живоглядов, 82), Рыбчинский, Куликов, Магкеев (Миранчук, 46), Смолов, Камано (Лисакович, 8).
«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Страндберг, Герасимов, Адамов, Подберезкин (Мишкич, 66), Егорычев (Кузьмичев, 81), Йовичич, Калинин, Гаджимурадов (Евсеев, 65), Аугустыняк, Бикфалви (Погребняк, 56).
Предупреждения: Адамов, 3. Гильерме, 4. Аугустыняк, 16. Йовичич, 36. Жемалетдинов, 45. Годзюр, 69. Мишкич, 72. Калинин, 76.
Удаления: Аугустыняк, 27. Мишкич, 75.
Судьи: Безбородов. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Данченко (Уфа).
ВАР: Турбин (Дмитров). Стипиди (Краснодар).
16 мая. Москва. Стадион «РЖД Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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