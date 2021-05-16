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«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» и сохранил второе место в РПЛ

16 мая 2021, 15:55
16 мая. Грозный. «Ахмат» — «Спартак» — 2:2. Квинси Промес забивает гол. Фото ФК «Спартак»
16 мая. Грозный. «Ахмат» — «Спартак» — 2:2. Квинси Промес забивает гол. Фото ФК «Спартак»
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«Ахмат» и «Спартак» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче заключительного 30-го тура Тинькофф чемпионата России. Этот результат позволил красно-белым набрать 57 очков и занять второе место в турнирной таблице, не подпустив «Локомотив» (56 очков).

В составе хозяев дубль оформил нападающий Владимир Ильин, у «Спартака» во втором тайме забии Квинси Промес и Виктор Мозес.

Таким образом, «Спартак» примет участие в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Тинькофф чемпионат России

30-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Спартак» (Москва) — 2:2 (2:0)

Голы: Ильин, 20 (1:0). Ильин, 31 (2:0). Промес, 54 (2:1). Мозес, 82 (2:2).

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Пуцко, Быстров (Анхель, 53), Богосавац, Нижич (Бериша, 53), Ненахов, Ильин (Швец, 84), Харин, Исмаэл (Кармаев, 66), Полярус (Альсултанов, 84).

«Спартак»: Максименко, Кутепов (Литвинов, 79), Джикия, Жиго, Айртон (Умяров, 71), Мозес, Зобнин, Крал (Игнатов, 80), Промес (Ещенко, 87), Соболев, Ларссон.

Предупреждения: Ненахов, 8. Быстров, 43. Джикия, 67. Бериша, 74. Зобнин, 87. Соболев, 90+3.

Судьи: Кукуян (Сочи). Милюченко (Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Панин (Дмитров). Демешко (Химки).

16 мая. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

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Материалы сюжета: РПЛ сезон 2020 / 2021. 30-й тур. Расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр