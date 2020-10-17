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«Локомотив» — «Уфа»: Зе Луиш — в запасе железнодорожников

15:24
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Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Уфы» на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе хозяев может дебютировать нападающий Зе Луиш, ранее перешедший в команду из «Порту». Отметим, что в заявке гостей присутствует защитник Григорий Морозов, о переходе которого в уфимскую команду на правах аренды из «Динамо» стало официально известно за полтора часа до стартового свистка.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Лысцов, Рыбус, Мурило, Жемалетдинов, Миранчук, Куликов, Крыховяк, Смолов, Эдер.

Запасные: Коченков, Сухорученко, Черный, Сильянов, Рыбчинский, Мухин, Титков, Иосифов, Зе Луиш, Лисакович, Камано.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов, Камилов, Голубев, Алибеков, Жамалетдинов.

Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Морозов, Бородин, Данченко, Алиев, Фольмер, Карп, Сысуев, Агаларов, Бизяк.

Начало матча «Локомотив» — «Уфа» — в 16.30 (мск).

Локомотив — Уфа

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