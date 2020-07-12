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«Локомотив» — «Уфа»: видеотрансляция матча в 16.30

14:30
«Локомотив» на своем поле примет «Уфу» в матче 28-го тура РПЛ. Фото ФК «Уфа»
«Локомотив» на своем поле примет «Уфу» в матче 28-го тура РПЛ. Фото ФК «Уфа»
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В воскресенье, 12 июля, состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Уфу». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

«Локо» ведет борьбу за второе место в турнирной таблице, «Уфа» располагается на 6-й строчке и имеет шансы попасть в Лигу Европы.

Следить за матчем «Локомотив» — «Уфа» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Уфа»

Локомотив — Уфа

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