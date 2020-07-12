«Локомотив» — «Уфа»: видеотрансляция матча в 16.30
14:30
В воскресенье, 12 июля, состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Уфу». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.
«Локо» ведет борьбу за второе место в турнирной таблице, «Уфа» располагается на 6-й строчке и имеет шансы попасть в Лигу Европы.
Следить за матчем «Локомотив» — «Уфа» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Уфа»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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