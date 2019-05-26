"Локомотив" – "Уфа": Смолов и Фернандеш выйдут с первых минут, Антон Миранчук – в запасе

"Локомотив" и "Уфа"​ определились со стартовыми составами на матч 30-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт премьер-лиги. Встреча пройдет сегодня, 26 мая, начало – в 14.00 по московскому времени.

Стартовый состав "Локомотива": Гильерме, Идову, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Баринов, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов.

Стартовый состав "Уфы": Беленов, Сухов, Пуцко, Круговой, Йокич, Неделчару, Кротов, Пауревич, Карп, Салатич, Бизяк.

"Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 53 очка. "Уфа" располагается на 14-й строчке, набрав 26 баллов.