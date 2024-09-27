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Сегодня, 12:30

«Локомотив» — «Спартак»: результаты матчей и статистика личных игр в РПЛ

«Спартак» чаще «Локомотива» выигрывал московское дерби в РПЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Локомотив» и «Спартак» сыграют в 10-м туре чемпионата России в субботу, 28 сентября. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена», начало — в 16.30 по московскому времени.

В чемпионатах России команды встречались 66 раз. 20 раз победили железнодорожники, 29 раз — спартаковцы, 17 матчей завершились вничью. Разность мячей — 100-72 в пользу «Спартака».

Предыдущий раз клубы встречались в апреле в 26-м туре РПЛ сезона-2023/24. В той игре победу одержали красно-белые (3:2).

В сезоне-2024/25 команды провели по 9 матчей в чемпионате России. «Локомотив» набрал 21 очко, «Спартак» — 16.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак». Ключевые события игры доступны в матч-центре нашего сайта.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
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 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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 - : -
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 7
Манфред Угальде

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 6
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Зенит

 8
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 5
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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

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 6 1 1
Бутта Магомедов

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 7 1 1
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