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Сегодня, 13:45

Гаврилов — о втором голе Тюкавина в ворота «Спартака»: «Ну такие нельзя давать забивать!»

Александр Кружков
Обозреватель
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Легендарный полузащитник «Спартака» и сборной СССР, двукратный чемпион страны Юрий Гаврилов в интервью «СЭ» высказал мнение об игре красно-белых.

— Вам нравится, как смотрится «Спартак» при Станковиче?

— Да. Но нужно стабилизировать игру. А то пока все зависит от соперника. С теми, кто послабее, ребята справляются. Если же сталкиваются с серьезным сопротивлением, сразу возникают проблемы. Плюс промахи в обороне. Бывает там неважненько иногда...

— Вы о голе Тюкавина в матче с «Динамо»?

— В том числе. Какую ошибку на последних секундах допустил Денисов! Ну такие нельзя давать забивать! В итоге на ровном месте потеряли очки. Обидно.

Александр Соболев. Юрий Гаврилов: «Уход Соболева — не потеря для «Спартака»

Юрий Гаврилов (футбол)
ФК Спартак (Москва)
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1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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ЦСКА – Ахмат
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28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
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Краснодар – Зенит
 - : -
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