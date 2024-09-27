Виллиан Жозе готов сыграть с «Локомотивом»

По информации «СЭ», нападающий «Спартака» Виллиан Жозе готов принять участие в матче 10-го тура РПЛ против «Локомотива».

32-летний бразилец тренируется в общей группе красно-белых без ограничений.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» на правах свободного агента в июле 2024 года. Форвард принял участие в 6 матчах команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится в субботу, 28 сентября, и начнется в 16.30 (мск).