Владимир Пономарев оценил шансы ЦСКА выиграть чемпионат России

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о шансах армейцев победить в чемпионате России.

«ЦСКА сейчас играет очень хорошо, если они продолжат в том же духе, то они завоюют чемпионское звание. С такой игрой они обязаны быть вверху турнирной таблицы. Уверен, что они не отступят, словно акулы почувствовали кровь. Победы только за счет движения вперед — и это правильный подход армейцев», — сказал Пономарев «СЭ».

ЦСКА набрал 8 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. В следующем туре РПЛ красно-синие на выезде сыграют против московского «Динамо».

Денис Клесарев