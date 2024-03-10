«Локомотив» — «Сочи»: видео голов матча

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«Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» в матче 20-го тура РПЛ — 2:2.

2-я минута. Рифат Жемалетдинов — 1:0

4-я минута. Артур Юсупов — 1:1

42-я минута. Максим Глушенков — 2:1

51-я минута. Марсело Алвес — 2:2

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Сочи».