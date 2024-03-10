«Локомотив» — «Сочи»: Кордова удален ошибочно. Чебан вошел в историю

На 74-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Сочи» (2:2) судья Сергей Чебан вошел в историю, впервые в РПЛ объявив свое решение по стадиону после вмешательства ВАР.

Рефери, двумя минутами ранее наказавший за нарушение правил Серхио Кордову предупреждением, после просмотра видеоповторов изменил свой вердикт, отменил желтую карточку и показал сочинцу красную.

«После просмотра игрок номер 10 команды «Сочи» наказывается за агрессивное поведение. Решение: штрафной удар, красная карточка», — произнес Чебан.

Арбитр Сергей Чебан.

С судьей сложно согласиться. Никакой агрессии со стороны Кордовы в адрес Евгения Морозова не было. Железнодорожник пошел в соперника и врезался в него. У Кордовы получилась отмашка правой рукой. Без агрессии. Первое решение Чебана было правильным. Видеоассистенты Владислав Безбородов и Евгений Кукуляк зря вмешались в его действия.