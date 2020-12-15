«Локомотив» разгромил «Урал» в матче молодежных команд

«Урал» на своем поле принимал «Локомотив» в рамках 14-го тура чемпионата России среди молодежных команд. Московский клуб разгромил соперника со счетом 5:1.

Молодежные команды

14-й тур

«Урал — мол.» (Екатеринбург) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 1:5 (0:2)

Голы: Бабкин, 9 — с пенальти (0:1). Першин, 31 (0:2). Грицак, 53 (0:3). Касимов, 63 (0:4). Новиков, 76 (1:4). Турищев, 90 (1:5).

Судья: Музыченко (Вологда).

15 декабря. Екатеринбург. Стадион Футбольный манеж «Урал».