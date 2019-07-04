"Локомотив" представил форму на сезон-2019/2020

"Локомотив" представил домашний и выездной комплекты формы на сезон-2019/20.
"Комбинация инновационных технологий, эксклюзивный дизайн и традиционная для команды цветовая палитра, - отмечается в описании к главному комплекту.
При создании выездной формы дизайнеры вдохновлялись атрибутами железных дорог.
Ранее "Локомотив" опубликовал фотографии третьего комплекта формы на сезон-2019/20. Экипировка выполнена в графитовом цвете и имеет дополнительные вставки традиционного красного цвета в верхней части футболок.
В прошлом сезоне "Локомотив" выиграл Кубок России и занял второе место в турнирной таблице РПЛ.
Представляем домашний комплект формы от Under Armour на сезон 2019/20.⁰⁰Комбинация инновационных технологий, эксклюзивный дизайн и традиционная для команды цветовая палитра.#UnderArmourLokomotiv#WeWill pic.twitter.com/qvddx0RJMX— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 4 июля 2019 г.
Представляем выездной комплект формы от Under Armour на сезон 2019/20!— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 4 июля 2019 г.
🚊 При создании этого комплекта дизайнеры вдохновлялись атрибутами железных дорог — в такой экипировке впереди только победы! #UnderArmourLokomotiv#WeWill pic.twitter.com/VRIFER9pQm
🔥 Представляем третий комплект формы от Under Armour на сезон 2019/20!— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 4 июля 2019 г.
🚄 Экипировка выполнена в графитовом цвете и имеет дополнительные вставки традиционного красного цвета в верхней части футболок.#UnderArmourLokomotiv#WeWill pic.twitter.com/Q2uJUaTWQ1