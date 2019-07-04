13:21 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" представил форму на сезон-2019/2020

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"Локомотив" представил домашний и выездной комплекты формы на сезон-2019/20.

"Комбинация инновационных технологий, эксклюзивный дизайн и традиционная для команды цветовая палитра, - отмечается в описании к главному комплекту.

При создании выездной формы дизайнеры вдохновлялись атрибутами железных дорог.

Ранее "Локомотив" опубликовал фотографии третьего комплекта формы на сезон-2019/20. Экипировка выполнена в графитовом цвете и имеет дополнительные вставки традиционного красного цвета в верхней части футболок.

В прошлом сезоне "Локомотив" выиграл Кубок России и занял второе место в турнирной таблице РПЛ.

 

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