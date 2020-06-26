«Локомотив» попросил приобщить к делу Геркуса 30 килограммов бумаг

Представитель «Локомотива» Александр Андреев в ходе судебного заседания по иску клуба к бывшему генеральному директору Илье Геркусу попросил суд приобщить к делу дополнительные документы.

Общий вес бумаг, который принес Андреев, составляет 30 килограммов — для транспортировки документов юрист использовал чемодан на колесиках.

Сторона Геркуса выступила против приобщения этих документов — по мнению защитников экс-гендиректора, «Локомотив» намеренно затягивает процесс. (Дмитрий Зеленов)