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«Локомотив» попросил приобщить к делу Геркуса 30 килограммов бумаг

13:21
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Представитель «Локомотива» Александр Андреев в ходе судебного заседания по иску клуба к бывшему генеральному директору Илье Геркусу попросил суд приобщить к делу дополнительные документы.

Общий вес бумаг, который принес Андреев, составляет 30 килограммов — для транспортировки документов юрист использовал чемодан на колесиках.

Сторона Геркуса выступила против приобщения этих документов — по мнению защитников экс-гендиректора, «Локомотив» намеренно затягивает процесс. (Дмитрий Зеленов)

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