«Локомотив» показал подготовку к дерби с ЦСКА
12:41
«Локомотив» в Twitter показал кадры подготовки к матчу 9-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА. Игра состоится 27 сентября на «ВТБ Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.
После 8 туров «Локо» идет на восьмом месте с 12 очками, ЦСКА — третий с 16 очками.
Работа в Баковке идёт полным ходом, ведь уже в это воскресенье нам предстоит дерби с ЦСКА ? pic.twitter.com/xCldHgWDa1— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 23, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи