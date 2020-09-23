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«Локомотив» показал подготовку к дерби с ЦСКА

12:41
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«Локомотив» в Twitter показал кадры подготовки к матчу 9-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА. Игра состоится 27 сентября на «ВТБ Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.

После 8 туров «Локо» идет на восьмом месте с 12 очками, ЦСКА — третий с 16 очками.

ЦСКА — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи




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