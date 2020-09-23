«Локомотив» показал подготовку к дерби с ЦСКА

«Локомотив» в Twitter показал кадры подготовки к матчу 9-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА. Игра состоится 27 сентября на «ВТБ Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.

После 8 туров «Локо» идет на восьмом месте с 12 очками, ЦСКА — третий с 16 очками.