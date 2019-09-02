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«Локомотив» поблагодарил Фернандеша ярким видео

16:33
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«Локомотив» на своем официальном сайте поблагодарил бывшего хавбека своей команды Мануэла Фернандеша за его выступления в составе красно-зеленых и пожелал удачи.

В составе железнодородников с 2014 по 2019 год Фернандеш провел 144 матча, забил 34 гола и дважды признавался болельщиками лучшим игроком сезона. Он покинул клуб летом в связи с истечением контракта. Сегодня 2 сентября он заключил с «Краснодаром» контракт до конца сезона.

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