«Локомотив» поблагодарил Фернандеша ярким видео
16:33
«Локомотив» на своем официальном сайте поблагодарил бывшего хавбека своей команды Мануэла Фернандеша за его выступления в составе красно-зеленых и пожелал удачи.
В составе железнодородников с 2014 по 2019 год Фернандеш провел 144 матча, забил 34 гола и дважды признавался болельщиками лучшим игроком сезона. Он покинул клуб летом в связи с истечением контракта. Сегодня 2 сентября он заключил с «Краснодаром» контракт до конца сезона.
Спасибо за всё, Ману! ? pic.twitter.com/ertkkZardi— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 2, 2019
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