«Локомотив» победил «Оренбург» благодаря голу Эдера

«Локомотив» обыграл «Оренбург» со счетом 3:2 в матче 10-го тура чемпионата России. Московский клуб одержал вторую победу кряду в турнире и поднялся на четвертое место в таблице, у «Оренбурга» прервалась серия побед из двух игр.

В составе победителей отличились полузащитник Дмитрий Баринов и нападающий Федор Смолов. Баринов забивает во второй игре «Локо» подряд, в прошлый раз он отметился победным мячом в ворота «Байера». Третий мяч в ворота соперника забил вышедший на замену Эдер. У «Оренбурга» отличились Филип Рогич и Артем Кулишев.

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10-й тур

«Оренбург» — «Локомотив» (Москва) — 2:3 (0:1)

Голы: Баринов, 10 (0:1). Смолов, 48 — с пенальти (0:2). Рогич, 69 (1:2). Эдер, 88 (1:3). Кулишев, 90+2 (2:3).

«Оренбург»: Климович, Малых, Шахов, Радакович, Терехов, Шкофлек (Афонин, 64), Мишкич, Рогич (Чуканов, 88), Зотов, Рикарду Алвеш (Кулишев, 80), Деспотович.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Хеведес, Мурило, Чорлука, Игнатьев, Жемалетдинов, Баринов (Идову, 90), Крыховяк (Коломейцев, 68), Жоау Мариу, Смолов (Эдер, 75).

Предупреждения: Игнатьев, 33. Живоглядов, 45+1. Коломейцев, 77.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Гурбанов (Краснодар), Хатуев (Грозный).

22 сентября. Оренбург. Стадион «Газовик».

«Оренбург» — «Локомотив»: все голы матча

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