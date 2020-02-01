На 76-й минуте матча «Локомотив» — «Партизан» арбитр Аль-Кувари не засчитал второй гол железнодорожников. Судейская бригада поступила правильно, отменив взятие ворот.

Второй ассистент судьи заметил, что в момент удара Эдера по воротам Рыбус немного зашел за линию офсайда, то есть оказался ближе к линии ворот, чем мяч и последний защитник «Партизана». Помощник арбитра зафиксировал у Рыбуса офсайд — Аль-Кувари не засчитал гол. (Александр Бобров)