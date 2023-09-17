«Локомотив» дома уступил «Оренбургу»

«Локомотив» на домашнем стадионе уступил «Оренбургу» в матче 8-го тура РПЛ — 0:2.

Победу оренбуржцам принесли голы Ивана Башича на 85-й минуте встречи и Дмитрия Воробьева (90-я минута).

Железнодорожники идут на 8-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Оренбург» занимает 11-ю строчку (8 очков). Для команды Давида Деограсии это третья победа подряд.

24 сентября московская команда на выезде встретится с «Зенитом», а оренбургский клуб в этот же день сыграет против «Пари НН».