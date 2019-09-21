«Локомотив» одолел «Оренбург» в матче молодежных команд

В матче молодежного чемпионата России «Оренбург» принимал «Локомотив». Гости одержали победу со счетом 2:1.

«Локомотив» набрал 20 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Оренбург» остался на 14-й строчке с 4 очками.

Молодежные команды

10-й тур

«Оренбург — мол.» (Оренбург) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 1:2 (0:1)

Голы: Черняков, 17 — с пенальти (0:1). Турищев, 73 (0:2). Болотов, 86 — с пенальти (1:2).

Удаление: Мухин (Локомотив — мол.), 76.

Судья: Попков (Петрозаводск).

21 сентября. Оренбург. Стадион «Газовик».