"Локомотив" в 30-й раз обыграл "Ростов" в чемпионате России. В 25-м туре РПЛ железнодорожники обыграли донской клуб со счетом 2:1.

"Локомотив" стал второй командой в истории турнира, победившей одного соперника 30 раз. Рекорд принадлежит "Спартаку", который одолел "Крылья Советов" в 34 встречах. (Кирилл Бурдаков)

Команды, выигравшие больше 24 матчей у одного соперника в чемпионате России