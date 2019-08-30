«Локомотив» объявил правила продажи билетов на Лигу чемпионов

«Локомотив» рассказал о правилах покупки билетов на матчи группового турнира Лиги чемпионов. Команда сыграет с «Атлетико», «Ювентусом» и «Байером».

Первыми билеты смогут приобрести владельцы абонементов (групповой турнир Лиги чемпионов и так уже входит в абонемент, но можно будет купить билеты родным и друзьям — со скидкой 30 процентов).

Затем стартует период продаж для владельцев клубных карт, а с 16 сентября пакеты на три матча поступят в свободную продажу.

Стоимость билетов и другие подробности станут известны в ближайшее время на сайте.