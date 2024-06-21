Игнатьев предположил, что «Локомотив» заменит Глушенкова и Миранчука футболистами лучших клубов Европы
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о перспективах «Локомотива» в новом сезоне РПЛ после ухода нападающего Максима Глушенкова и возможного перехода в другую команду полузащитника Антона Миранчука.
«Конечно, уход Глушенкова и потенциальный уход Миранчука в одно трансферное окно — это потеря. Но не думаю, что «Локомотив» просто так отпускает этих игроков, не подыскивая им достойную замену. Отпуская Миранчука и Глушенкова клуб несет ответственность за результат в новом сезоне. Но заявлять про то, что уход этих футболистов говорит об отсутствии амбиций у «Локомотива» на следующий сезон, я бы не стал. Полагаю, что на сегодняшний день у клуба такая позиция: продаем Глушенкова, зарабатываем деньги и берем нового игрока. Вдруг сейчас кто-то из лучших клубов Европы приедет», — цитирует Игнатьева Legalbet.
По итогам минувшего сезона «Локомотив» занял четвертое место в чемпионате России. Железнодорожники набрали 53 очка за 30 туров.
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
|- : -
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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