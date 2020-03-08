«Локомотив» надеется на скидку от «Интера» по выкупу Жоау Мариу

«Локомотив» надеется оставить в команде полузащитника Жоау Мариу, сообщает FCInterNews.It. Футболист принадлежит «Интеру» и играет за «Локо» на правах аренды.

Сообщается, что российский клуб доволен выступлениями португальца и хотел бы продлить сотрудничество. Но «Локо» не может себе позволить заплатить требуемые «Интером» 18 миллионов евро. В клубе рассчитывают, что нерадзурри сделают скидку. Футболистом также интересуется «Бетис».

27-летний игрок в текущем сезоне провел 13 матчей за «Локомотив» и забил один мяч при четырех голевых передачах.