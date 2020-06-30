«Локомотив» — «Крылья Советов»: все голы матча
30 июня 2020, 20:00
В матче 25-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» на своем поле сыграл вничью против «Крыльев Советов». Встреча закончилась со счетом 1:1.
Первым отличились самарцы — гол на счету Деяна Радонича. Уже в добавленое ко второму тайму время «Локо» смог отыграться, когда мяч в сетку отправил Алексей Миранчук.
14-я минута: гол Радонича
95-я минута: гол Миранчука
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...