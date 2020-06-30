В матче 25-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» на своем поле сыграл вничью против «Крыльев Советов». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Первым отличились самарцы — гол на счету Деяна Радонича. Уже в добавленое ко второму тайму время «Локо» смог отыграться, когда мяч в сетку отправил Алексей Миранчук.

14-я минута: гол Радонича

95-я минута: гол Миранчука