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«Локомотив» — «Крылья Советов»: все голы матча

30 июня 2020, 20:00
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В матче 25-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» на своем поле сыграл вничью против «Крыльев Советов». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Первым отличились самарцы — гол на счету Деяна Радонича. Уже в добавленое ко второму тайму время «Локо» смог отыграться, когда мяч в сетку отправил Алексей Миранчук.

14-я минута: гол Радонича

95-я минута: гол Миранчука

Локомотив — Крылья Советов

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