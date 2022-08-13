«Локомотив» — «Крылья Советов»: Камано не реализовал пенальти

«Локомотив» в рамках 5-го тура РПЛ на своем поле принимает «Крылья Советов».

На 18-й минуте встречи главный арбитр Евгений Кукуляк назвачил второй пенальти за матч и на этот раз в ворота «Крыльев». Александр Солдатенков сбил с ног Тина Едвая в штрафной зоне.

Игрок «Локомотива» Франсуа Камано пошел реализовывать пенальти, но вратарь самарской команды Иван Ломаев сыграл по мячу и отразил удар. Счет в матче — 0:0.

Ранее на 7-й минуте Даниил Худяков отбил 11-метровый удар Максима Глушенкова.